Rund 25 Experten kamen beim sechsten Treffen des Wanderkompetenznetzwerks zusammen, um über radikale Kürzungen, digitale Präzision und die Zukunft des sanften Tourismus zu beraten. Das Ziel: Die Transformation eines historisch gewachsenen, aber teils überfrachteten Wegenetzes in eine moderne, digital gepflegte und touristisch vermarktbare Infrastruktur stand dabei im Zentrum. Die Botschaft des intensiven Austauschs war deutlich, fast schon wie eine gemeinsame Selbstverpflichtung: Wer im Wettbewerb der Wanderregionen bestehen will, muss den Mut aufbringen, Unwesentliches zu streichen, um das Besondere zu erhalten.