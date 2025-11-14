Seiner Sorge um die industrielle Entwicklung im Landkreis Sonneberg gab zur November-Sitzung des Kreistags Dieter Silen Ausdruck. Der Sonneberger nutzte die Bürgerfragestunde, um die Stichwörter Kurzarbeit und Insolvenzgeld zu platzieren. Landrat Robert Sesselmann (AfD) sicherte Silen eine schriftliche Rückmeldung zu. Er wolle sich, so hieß es, bei Wolfgang Gold, dem Geschäftsführer des Südthüringer Bezirks der Agentur für Arbeit, um einen aussagekräftigen Überblick bemühen.