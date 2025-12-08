Wer kennt sie nicht – diese idyllische Szene der Weihnachtszeit? Ein knisternder Kamin, ein heißer Kakao, duftende Plätzchen und ein festlich geschmückter Weihnachtsbaum, um den eine Lokomotive ihre Runden dreht.
Die Stadtbibliothek Sonneberg präsentiert einen neuen Piko-Weihnachtszug der bis zu zwei Wochen ausgeliehen werden kann.
Wer kennt sie nicht – diese idyllische Szene der Weihnachtszeit? Ein knisternder Kamin, ein heißer Kakao, duftende Plätzchen und ein festlich geschmückter Weihnachtsbaum, um den eine Lokomotive ihre Runden dreht.