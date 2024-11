Zwischen 16 und 18 Uhr bereichern Akteure der Musikschule Sonneberg und des Fördervereins Hermann-Pistor-Gymnasium mit Weihnachtsmusik den Markt. Für Kinder ab 8 Jahren bietet die Stadtbibliothek, ebenfalls am 12. Dezember, Fluid Painting in einem Kreativkurs mit Silke Meyer vom Bürgerverein Haselbach an. „Coole Bilder können mit Fließ- und Spachteltechnik entstehen – der Eintritt ist frei, aber um Anmeldung wird gebeten“, so die Sprecherin.