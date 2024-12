Feuerwehrweihnacht in Köppelsdorf

Hinsichtlich Weihnachtsmärkten ist mit der Altstadt aber noch nicht Schluss, denn am Tag geht es im Stadtteil Köppelsdorf weiter. Dort sind die Mitglieder des lokalen Feuerwehrvereins am Start. Sie laden am vierten Adventssonntag, 22. Dezember, auf den Köppelsdorfer Schulhof zur Feuerwehrweihnacht ein. Zwischen 14 und 19 Uhr laden stimmungsvolle Feuerschalen und weihnachtliche Klänge dort zum Verweilen ein. Mit leckerem Glühwein, Kaffee und Kuchen oder einer Kartoffelsuppe aus der Gulaschkanone kann entspannt in die besinnliche Zeit gestartet werden.