Sonneberg: Wegesanierung auf Hauptfriedhof hat begonnen

Zwischen Lutherhausweg und den Baumgrabstätten haben zurzeit die Bauarbeiter Vorfahrt.
Die ausführende Firma Schindhelm plant eine zügige Umsetzung, sodass der Weg voraussichtlich im April wieder begehbar sein wird, vorausgesetzt, die Witterungsbedingungen bleiben günstig, so Verwaltungssprecherin Christiane Heim.
Besucherinnen und Besucher der Baumgrabstätten können alternativ den Zugang über den mittleren Weg nutzen. Wer diesen Weg nicht kennt, kann sich gerne direkt bei der Friedhofsverwaltung auf dem Friedhof informieren.
Man bitte um Verständnis für die notwendigen Einschränkungen und danken für die Rücksichtnahme während der Bauphase.
Wie berichtet, ging dem Projekt ein umfänglicher Holzeinschlag im Spätherbst voraus. Rund 20 alte Lindenbäume wurden gefällt.