Gerechtigkeitssinn, Idealismus ebenso wie Wahrheitsliebe. Wenn man diese Werte schon als Kind und Jugendliche vertritt, ist es also fast schon vorherbestimmt, später einen juristischen Beruf auszuüben. So war es zumindest im Fall von Liana Wiegand. Die heute 57-Jährige aus Hasenthal hat bereits in jungen Jahren vieles hinterfragt und sich für andere eingesetzt. Es wurde ihr Ansporn, für die Rechte des Individuums einzustehen, diese einzufordern und ggf. einzuklagen – das macht auch ihre heutige Tätigkeit als Rechtsanwältin aus.