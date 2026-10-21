Sonneberg: Vorfreude auf magische Märchentage

Unsere Empfehlung für Sie Lindenberg Märchenzauber und Trachtentänze Vier Tage ausgelassene Feierlaune: Die Lindenberger Plaakerwa zeigte eindrucksvoll, was eine Dorfgemeinschaft gemeinsam auf die Beine stellen kann.

Auch musikalisch und theatralisch haben die Märchentage einiges zu bieten. Am Mittwoch, 4. November um 9 und 10.30 Uhr, entführen Schülerinnen und Schüler in der Wolke 14 musikalisch in die Welten von „Die chinesische Nachtigall“ und „Kleiner Dodo“. Am Freitag, 6. November, bringt das Musical „Change Your Fate“ in Kooperation mit dem Hermann-Pistor-Gymnasium Sonneberg um 9, 11.30 und 18 Uhr im G-Haus Sonneberg die Handlung der Oper Rigoletto in die heutige Schülerwelt. Am selben Nachmittag um 14 Uhr lädt der Museums- und Geschichtsverein Sonneberg im Deutschen Spielzeugmuseum zum Seniorennachmittag mit Kaffee, Kuchen und der Mundart-Lesung „Märla un Legenden in Sumbarch un drummarüm“ ein.