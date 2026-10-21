Sonneberg: Vorfreude auf magische Märchentage

Wenn die Tage kürzer werden und der Spätherbst Einzug hält, verwandelt sich die Spielzeugstadt Sonneberg jedes Jahr Ende Oktober und Anfang November in eine zauberhafte Märchenwelt.
Vom 29. Oktober bis zum 8. November versprechen die Sonneberger Spielzeugtage in diesem Jahr wieder ein buntes Programm, das über die ganze Stadt verteilt ist.
Wenn die Tage kürzer werden und der Spätherbst Einzug hält, verwandelt sich die Spielzeugstadt Sonneberg jedes Jahr Ende Oktober und Anfang November in eine zauberhafte Märchenwelt.
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Unter dem gemeinsamen Dach der Sonneberger Märchentage schließen sich kulturelle und städtische Einrichtungen zusammen, um für kleine und große Besucher vom 29. Oktober bis zum 8. November auch dieses Jahr ein abwechslungsreiches und magisches Programm auf die Beine zu stellen.
Ob fesselnde Lesungen, kreative Workshops, Puppentheater oder musikalische Highlights – die Märchentage bieten Unterhaltung und Vorfreude für die ganze Familie.
Das vielfältige Veranstaltungsprogramm erstreckt sich über mehrere Spielstätten im gesamten Stadtgebiet. Den Auftakt macht am Donnerstag, 29. Oktober um 16 Uhr, ein gemütlicher Vorlesenachmittag mit anschließendem Basteln für Kinder ab 3 Jahren in der Stadtbibliothek Sonneberg (Eintritt frei). Am Freitag, 30. Oktober um 15.30 Uhr, laden der Verein Landvolkbildung Thüringen und die Sonneberger Buchhandlung GmbH zur Autorenlesung mit Sabine Thalmeyer aus ihrem Buch „Klaras Bestimmung – Eine Geschichte aus der Glasmacherstadt“ ein (Eintritt frei).
Auch die kleinsten Theaterfans kommen auf ihre Kosten: Am Montag, 2. November um 10 Uhr, wird in der Wolke 14 das Puppentheater „Rumpelstilzchen“ für Kindergärten aufgeführt.
Das Deutsche Spielzeugmuseum begleitet die Märchentage mit kreativen und traditionellen Veranstaltungen: Am Dienstag, 3. November um 10 Uhr, gestalten die Teilnehmenden im Workshop „Das Sandmännchen und andere Handspielpuppen“ eigene Figuren. Am Mittwoch, 4. November um 16 Uhr, präsentiert Hansi von Märchenborn in der Stadtbibliothek phantastische Geschichten und Lieder rund um „Karlchen und Häschen“ (Eintritt: 6 Euro). Zudem lädt ein Mal- und Zeichenwettbewerb der Bibliothek bis zum 8. November Menschen jeden Alters von 0 bis 99 Jahren dazu ein, ihre liebsten Märchenszenen einzureichen.
Auch musikalisch und theatralisch haben die Märchentage einiges zu bieten. Am Mittwoch, 4. November um 9 und 10.30 Uhr, entführen Schülerinnen und Schüler in der Wolke 14 musikalisch in die Welten von „Die chinesische Nachtigall“ und „Kleiner Dodo“. Am Freitag, 6. November, bringt das Musical „Change Your Fate“ in Kooperation mit dem Hermann-Pistor-Gymnasium Sonneberg um 9, 11.30 und 18 Uhr im G-Haus Sonneberg die Handlung der Oper Rigoletto in die heutige Schülerwelt. Am selben Nachmittag um 14 Uhr lädt der Museums- und Geschichtsverein Sonneberg im Deutschen Spielzeugmuseum zum Seniorennachmittag mit Kaffee, Kuchen und der Mundart-Lesung „Märla un Legenden in Sumbarch un drummarüm“ ein.
Den Abschluss bildet der Familientag im Deutschen Spielzeugmuseum am Sonntag, 8. November. Von 11 bis 17 Uhr erwartet die Besucher der kreative Bastelspaß „Frau Holles funkelnde Märchenwelt“, ergänzt um 15 Uhr durch das Puppenspiel „Frau Holle, alles Kokolores“ mit Falk Pieter Ulke vom Jungen Staatstheater Meiningen.
Abgerundet wird das Angebot durch museumspädagogische Programme für Kindergarten- und Vorschulgruppen. Die Sonneberger Märchentage zeigen eindrucksvoll, wie durch die Zusammenarbeit regionaler Akteure – von Museen und Bibliotheken über Schulen, Vereine und die Stadtverwaltung bis hin zu lokalen Sponsoren – ein Highlight für die gesamte Region geschaffen wird. Das vollständige Programm steht zum Download im Internet bereit.
https://sonneberg.de/startseite/termine/eintrag/sonneberger-maerchentage-3.html