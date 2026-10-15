Die Spielzeugstädter aus Sonneberg reisen zum Drittletzten nach Barchfeld. Der gastgebende FC – mit bisher lediglich sechs Punkten auf dem Konto – sucht in dieser Saison noch nach seiner Form. Die Sonneberger haben schon die doppelte Punktezahl eingefahren. Torschützen waren damals Wittmann (2), Göhring, Hertel und Schreck. Und die letzten drei sind auch dieses Mal dabei. Deshalb und auch mit dem 5:1-Erfolg vom jüngsten Auftritt im Rücken fahren die Spielzeugstädter als Favorit nach Barchfeld.