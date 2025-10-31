Zu den Sonnebergen Märchentagen präsentiert das Deutsche Spielzeugmuseum eine Retrospektive der besonderen Art. Das Lebenswerk der weltbekannten Designerin Renate Müller wird mit einer neuen Sonderausstellung geehrt. Ebenso erwartet die Gäste ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm mit Gastauftritten des Meininger Staatstheaters und des Arbeitskreises Mundart Südthüringen sowie ein Kreativworkshop unter fachkundiger Anleitung von Diplomspielzeuggestalterin Lydia Stoppera, einer Schülerin von Renate Müller.