Klarer Blick auf die Vergangenheit

Am 16. April besuchten die Jugendlichen schließlich die Gedenkstätte. Nach einer filmischen Einführung erfolgte eine Führung. In drei Gruppen berichteten Dimler, Katinka Poensgen – deren Vater ebenfalls in Buchenwald inhaftiert war – sowie Thomas Tschoche von der Lagerarbeitsgemeinschaft Buchenwald-Dora über die Lebensbedingungen im Lager, über persönliche Geschichten der Gefangenen und die historische Bedeutung des Ortes.