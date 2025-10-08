Angefangen hat alles mit dem Neubau der Gehege, welche die Familie Rothammel im Zeitraum von 1925 bis 1927 neben ihrem Gasthaus auf dem Schönberg in Neufang anlegte. Schon bald fanden dort die ersten, nicht alltäglichen Tiere ein neues Zuhause: zwei Rehe, die zwei Affen Fips und Hans sowie der Papagei Lore. Somit wurde dieses Tiergehege bereits im Jahr 1929 das erste Mal erwähnt. Doch erst später, in den 1970er-Jahren, separierte man es vom familiengeführten Berggasthof, um es anschließend weiter zu vergrößern und zusätzlich ein reines Wildgehege anzulegen. Der Beschluss der Stadt Sonneberg für den Ausbau dieser Gehege und der folgenden Erweiterung zum Heimattiergarten fiel schließlich im Jahr 1985. Seitdem wurde der Tiergarten Sonneberg/Neufang also städtisch geführt und so feiert man zu diesem Anlass heute, 40 Jahre später, offiziell das Jubiläum der Einrichtung.