Im Moment? Steht und fällt vieles bei der „Akademie der Kinder der Weltspielzeugstadt“ mit Regina Trutzl. Seit über anderthalb Jahrzehnten laufen bei der ehrenamtlichen Chefin des nach schwierigen Anfängen mittlerweile von einem Verein getragenen Ateliers in der Bismarckstraße die Fäden zusammen. Auf dass dienstags, mittwochs und Donnerstags jeweils am Nachmittag Kinder im Alter ab drei Jahre sich künstlerisch-kreativ ausleben können. Ein kostenloses Angebot, das auf Spenden und dem Enthusiasmus Trutzls und ihrer Mitstreiter fußt. Denen es wiederum Herzenssache ist die Tradition des Spielzeugmacherhandwerks zu erhalten. Und das Know-how an die jüngere Generation weiterzugeben.