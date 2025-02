Vielleicht hilft’s ja, wenn man’s mit Humor nimmt. Oder im guten Glauben an ein Happy End. Doch so oder so: Die Belastungen für Autofahrer in Form von zeit- und Benzingeld fressenden Umleitungen infolge des Straßenbaugeschehens werden 2025 nicht kleiner. Aber im Ergebnis: Steht immerhin eine umfänglich erneuert Infrastruktur zu erwarten. Was geplagte Stoßdämpfer zu danken wissen. Und Betroffene am Steuer wohl erdulden müssen – und sei’s in der Hoffnung, dass sie bis zum Ende der Straßenbausaison im Herbst nicht auf der Strecke bleiben.