Sonneberg Vollsperrungen inklusive

Die Straßenbau-Saison kommt heuer als echter Frühblüher daher: Bereits am Montag wird die Göritz dicht gemacht, Ende März startet dann das Baggertreiben in Sonneberg an der Auffahrt nach Judenbach. Und der Knüller? Lautet auf die Ortsumfahrung von Sonneberg im Sommer.