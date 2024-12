Sonneberg: Volles (Treppen-)Haus beim Weihnachtskonzert der Vokalisten

Nach gut 75 Minuten ging ein wunderbares Konzert zu Ende und die Gäste verließen beschwingt das Haus, nicht ohne für die beiden in diesem Jahr von den Vokalisten begünstigten Einrichtungen großzügig zu spenden. Neben 200 Euro für den Förderverein des Deutschen Spielzeugmuseums bedankten sich die Vokalisten besonders bei der Musikschule und ihrer Leiterin Petra Adelbert, an deren Förderverein die zweite Spende in Höhe von 300 Euro geht. „Denn in den Räumen der Musikschule findet der Chor einen stets geheizten, sauberen Proberaum und wird auch sonst mit allem Nötigen versorgt, um so herrliche Musik einzustudieren“, so Thomae. Die beiden Einrichtungsleiterinnen freuten sich sehr über die finanzielle Unterstützung.