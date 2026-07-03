Sonneberg.: Vogelschießen steht in den Startlöchern

Vom 4. bis 12. Juli lädt der Festplatz wieder zu neun abwechslungsreichen Festtagen für die ganze Familie ein. Eröffnet wird das Traditionsfest am Samstag, 4. Juli, um 16 Uhr im Festzelt durch den Bürgermeister. Am Sonntag, 5. Juli, folgt der Schützenumzug an der Stadtkirche St. Peter mit anschließendem Festplatzprogramm. Am Montag, 6. Juli, lockt der Mint-Ermäßigungstag mit vergünstigten Fahrpreisen und Gutscheinverlosung. Der Dienstag, 7. Juli, steht im Zeichen des Handwerks mit Jedermannschießen und Handwerkerabend. Am Mittwoch, 8. Juli, findet der Familientag mit Kinderprogramm und ermäßigten Preisen statt. Am Donnerstag, 9. Juli, sind Seniorennachmittag und Oldie-Abend geplant. Am Freitag, 10. Juli, sorgen „Abgerockt!“ und ein Höhenfeuerwerk für Höhepunkte. Am Samstag, 11. Juli, steigt die Mallorca-Sommer-Party, bevor am Sonntag, 12. Juli, der Vogelabschuss mit Siegerehrung und Krönung des Volksschützenkönigs das Fest beschließt.