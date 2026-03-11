Sonneberg: Vielfalt für Gesundheit

Anlässlich des bundesweiten „Tag des Gesundheitsamtes“ lädt das Gesundheitsamt des Landratsamtes Sonneberg am Donnerstag, 19. März, von 8 bis 12 Uhr sowie von 14 bis 17 Uhr alle interessierten Bürgerinnen und Bürger zu einem Tag der offenen Tür ein. Unter dem diesjährigen Motto „Vielfalt für Gesundheit“ erhalten Besucherinnen und Besucher die Möglichkeit, die vielfältigen Aufgabenbereiche des Gesundheitsamtes kennenzulernen und direkt mit den Fachkräften vor Ort ins Gespräch zu kommen, teilte Landkreissprecher Michael Volk mit.