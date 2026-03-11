Sonneberg: Vielfalt für Gesundheit

•Gesundheitsinformationen

•Kinder- und Jugendärztlicher Dienst

•Kinder- und Jugendzahnärztlicher Dienst

•Selbsthilfekontaktstelle

Fachkräfte aus den jeweiligen Bereichen stehen für Fragen zur Verfügung und geben Einblicke in ihre tägliche Arbeit. Ziel der Veranstaltung ist es, die Bedeutung des öffentlichen Gesundheitsdienstes sichtbar zu machen und Bürgerinnen und Bürgern niedrigschwellige Gesundheitsinformationen anzubieten.

Alle Bürger eingeladen

„Das Gesundheitsamt des Landratsamtes Sonneberg freut sich darauf, viele Interessierte begrüßen zu dürfen und gemeinsam einen Einblick in die vielseitige Arbeit für die Gesundheit der Bevölkerung zu geben“, erklärte Volk. Alle interessierten Bürgerinnen und Bürger sind Tag der offenen Tür herzlich eingeladen.