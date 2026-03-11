 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Region
  4. Sonneberg/Neuhaus

  6. Vielfalt für Gesundheit

Sonneberg Vielfalt für Gesundheit

Das Gesundheitsamt des Landkreises Sonneberg lädt für Donnerstag, 19. März, im Landratsamt zum Tag der offenen Tür ein.

Sonneberg: Vielfalt für Gesundheit
1
Christina Schilling stellt die Arbeit des Gesundheitsamtes vor. Foto: LRA

Anlässlich des bundesweiten „Tag des Gesundheitsamtes“ lädt das Gesundheitsamt des Landratsamtes Sonneberg am Donnerstag, 19. März, von 8 bis 12 Uhr sowie von 14 bis 17 Uhr alle interessierten Bürgerinnen und Bürger zu einem Tag der offenen Tür ein. Unter dem diesjährigen Motto „Vielfalt für Gesundheit“ erhalten Besucherinnen und Besucher die Möglichkeit, die vielfältigen Aufgabenbereiche des Gesundheitsamtes kennenzulernen und direkt mit den Fachkräften vor Ort ins Gespräch zu kommen, teilte Landkreissprecher Michael Volk mit.

Nach der Werbung weiterlesen

Arbeit transparent präsentiert

Der „Tag des Gesundheitsamtes“ wurde erstmals im Jahr 2019 durch das Robert Koch-Institut (RKI) ausgerufen, um die wichtige Arbeit der rund 400 Gesundheitsämter in Deutschland sichtbar zu machen und zu würdigen. Auch das Gesundheitsamt des Landratsamtes Sonneberg nutzt diesen Anlass, um seine Arbeit transparent zu präsentieren und über verschiedene Angebote im Bereich der öffentlichen Gesundheit zu informieren.

Im Gesundheitsamt arbeiten Fachkräfte unterschiedlicher Berufsgruppen gemeinsam daran, die Gesundheit der Bevölkerung zu schützen und zu fördern. Dabei steht besonders die Vielfalt der Bevölkerung im Mittelpunkt, denn ein chancengerechter und barrierefreier Zugang zu Gesundheitsleistungen ist eine wichtige Voraussetzung für eine nachhaltige Gesundheitsvorsorge, so der Sprecher.

Beim Tag der offenen Tür stellt das Gesundheitsamt verschiedene Arbeitsbereiche vor und bietet praktische Mitmach- und Informationsangebote an. Besucherinnen und Besucher können sich unter anderem über folgende Themen informieren:

•Hygiene und Infektionsschutz

•Trinkwasser- und Wasserhygiene

•Sozialpsychiatrischer Dienst (SpDi)

•Betreuungsbehörde

•Impfberatung, HIV und STI-Beratung

•Blutdruck- und Blutzuckermessungen

•Gesundheitsinformationen

•Kinder- und Jugendärztlicher Dienst

•Kinder- und Jugendzahnärztlicher Dienst

•Selbsthilfekontaktstelle

Fachkräfte aus den jeweiligen Bereichen stehen für Fragen zur Verfügung und geben Einblicke in ihre tägliche Arbeit. Ziel der Veranstaltung ist es, die Bedeutung des öffentlichen Gesundheitsdienstes sichtbar zu machen und Bürgerinnen und Bürgern niedrigschwellige Gesundheitsinformationen anzubieten.

Alle Bürger eingeladen

„Das Gesundheitsamt des Landratsamtes Sonneberg freut sich darauf, viele Interessierte begrüßen zu dürfen und gemeinsam einen Einblick in die vielseitige Arbeit für die Gesundheit der Bevölkerung zu geben“, erklärte Volk. Alle interessierten Bürgerinnen und Bürger sind Tag der offenen Tür herzlich eingeladen.