„Weihnachten im Schuhkarton“ – die weltweite Hilfsaktion für bedürftige Kinder ist auch im Landkreis Sonneberg seit Jahren vielen Menschen ein Begriff. Nicht nur in der Kreisstadt, auch in Rauen-stein und Schalkau, in Neuhaus-Schierschnitz und Judenbach sowie in Lauscha gibt es Annahmestellen, wo man seinen weihnachtlich dekorierten Schuhkarton mit verschiedenen Kleinigkeiten von Hygieneartikeln über Handschuhe oder Basecap bis hin zu Schul- und Spielsachen abgeben kann.