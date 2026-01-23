Grünseher, Klimaverbesserer, Vielfaltschützer. All das sind die über 900.000 Mitglieder, Ehrenamtler sowie hauptamtliche Mitarbeiter, des Naturschutzbundes Nabu. Seit nunmehr über 125 Jahren engagiert sich jeder von ihnen für den praktischen Schutz der Natur vor Ort. Darunter fällt insbesondere der Erhalt ihrer Schönheit und Vielfalt, auch für künftige Generationen. Ob schützen, anpacken, bilden, forschen oder mitreden, stets handelt man nach dem Motto des NABU: „Gemeinsam für Mensch und Natur“.