Eigentlich sollten die Kameraden der Feuerwehr Sonneberg-Ost spätestens zu Weihnachten 2026 in ihr neues Domizil in Köppelsdorf gegenüber des ehemaligen VEB Sternradio einziehen können. Soweit lautete zumindest der Plan. Nun verzögert sich leider aufgrund von Materialengpässen und personellen Schwierigkeiten bei den ausführenden Firmen die Fertigstellung – realistisch gerechnet mindestens bis zum zweiten Quartal 2027.