Der neue Küchenbereich der Lohau. Foto: M.Volk/LRA

Staatliche Berufsbildende Schule: An der SBBS werden im Kostenumfang von 440 000 Euro Fenster und Fassadenelemente am Wohnheim erneuert. Die Fertigstellung soll ebenfalls noch in den Sommerferien erfolgen.