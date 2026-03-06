Wer wissen will, wie es um Religionsfreiheit und kommunale Fairness in Sonneberg steht, muss sich nur den Umgang mit dem Multikultur-Verein anschauen.
Sonneberg Verwaltungslimbus kurz vorm Ramadan
Adam Fox 06.03.2026 - 16:15 Uhr
Die Stadt verweigert das Einvernehmen, der Kreis stoppt die Nutzung: Ein Verein verliert seine Räume. Fragen bleiben offen, Antworten gibt es keine.
