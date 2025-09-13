Der Geo-Pfad „SchieferREICH“ (früherer Name „Auf den Spuren des Schieferbergbaus“) zeigt sich in neuem Glanz. In den vergangenen anderthalb Jahren haben die Stadt Sonneberg und der Verein Naturpark Thüringer Wald gemeinsam den Weg mit Unterstützung des Freistaats Thüringen umfassend ausgebaut. Mit frischen Infotafeln, neuer Beschilderung und digitalen Angeboten rückt das geologische Erbe der Region nun stärker ins Bewusstsein.