Teilen wie Martin, so hieß es am 11. November um 17 Uhr in der Mupperger Heilig-Geist-Kirche zur Martinsandacht, die Sibylle Lottes mit dem Gemeindekirchenrat, dem Auftritt des Mupperger Awo-Kindergartens „Haus der kleinen Zwerge“, der örtlichen Feuerwehr und deren Verein sowie mit Kamilla Rädlein als Martinsreiterin ausrichtete. Leckere Hörnchen kamen von Peter Mertinatsch. Sie wurden traditionell miteinander geteilt, so wie einst Martin seinen Mantel mit einem Bettler geteilt hatte.