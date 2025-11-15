 
Sonneberg Unternehmer suchen neue Wege

Bei einem kürzlichen Netzwerktreffen kamen die aktuellen Problemfelder zu Sprache.

Sonneberg: Unternehmer suchen neue Wege
Die Fachberatung war vor Ort. Foto: Cindy Heinkel

Wie unterstütze ich Mitarbeiter, die daheim Angehörige pflegen? Welche Möglichkeiten gibt es für Arbeitnehmer mit Familie und Betreuungsaufwand in hiesigen Firmen? Wie integriere ich ausländische Arbeitnehmer optimal in meinem Unternehmen? Wie komme ich an geeignete Fachkräfte und kann sie halten? Wer hilft mir bei Fragen zum kostenlosen Jobportal der Thüringer Fachkräfte-Agentur oder zu möglichen Fördergeldern weiter? Diese und weitere Fragen bewegten am Donnerstag, 13. November einige Sonneberger Unternehmen. Über diese Veranstaltung informiert nun Rathaussprecherin Cindy Heinkel.

Netzwerk der Unternehmer

Zum Vor-Ort-Termin waren die Thüringer Fachkräfte-Agentur (ThAFF) und die Weiterbildungsagentur Thüringen (Kooperation vom Thüringer Landesverwaltungsamt und Bundesagentur für Arbeit) nach Sonneberg gekommen. In fast allen Landkreisen und kreisfreien Städten Thüringens sind die beiden Institutionen übers Jahr hinweg unterwegs, um Unternehmen zu Fachkräftegewinnung und -sicherung im persönlichen Austausch zu beraten.

Mit der Wirtschaftsförderung der Stadt Sonneberg steht die ThAFF regelmäßig in Kontakt. Gemeinsam hatten sie das Zusammentreffen von zahlreichen Firmenvertretern aus Stadt und Landkreis initiiert und organisiert.

Gastgebendes Unternehmen war die Vulcanic Triatherm, das sowohl die Räumlichkeiten für den fachlichen Austausch zur Verfügung stellte, als auch den Gästen die eigene Produktpalette und den Betrieb bei einer Werksführung näherbrachte. Als Hersteller von Heizregistern für die Back- und Kochindustrie, für Weichenbeheizung und Einschraubheizkörper hatte Personalchefin Anja Müller ihr seit 1991 bestehendes Unternehmen, hervorgegangen aus der ehemaligen EKS, eingangs vorgestellt. Mit 262 Mitarbeitern und acht Auszubildenden gehört der Sonneberger Betrieb zu den größten Konzern-Standorten der französischen Vulcanic-Gruppe.

Einleitend hatte Sonnebergs Bürgermeister Heiko Voigt die Teilnehmer begrüßt mit den Worten: „Es ist hier ein sehr guter Ort, um Fachkräfte-Werbung zu machen. Vulcanic Triatherm ist top am Markt und viele wissen gar nicht, dass wir solch‘ ein Unternehmen in Sonneberg haben. Ich hoffe, dass bundespolitisch baldmöglichst die Weichen so gestellt werden, dass sie Richtung Wachstum gehen. Aus den Bedingungen, die wir vorgesetzt bekommen, müssen wir auf lokaler und regionaler Ebene das Beste machen. Deshalb entwickeln wir als Stadt Sonneberg auch das Industriegebiet Sonneberg-Süd. In Sachen Fachkräfteentwicklung bin ich überzeugt davon: Diejenigen Firmen, die sich jetzt gut aufstellen, werden in Zukunft gut gerüstet sein.“

Fachkräftemangel ist allgegenwärtig

Neben Vertretern von Heinz-Glas, WWS Keramik, Medinos, Hasenthaler Kunststoffverarbeitung, dem Vermessungsbüro Pabst nutzten Akteure aus dem Sozialen Bereich wie die Wefa und Miteinander das Angebot der Thüringer Fachkräfte-Aagentur bei Vulcanic Triatherm. Auch Roswitha Hammerschmidt, Leiterin der IHK-Niederlassung Sonneberg, nahm teil und sagte: „Für uns als IHK Südthüringen ist ganz wichtig, dass Fachkräfte nicht in andere Bundesländer abwandern. Das Angebot zum Netzwerken, zum Erfahrungsaustausch und zum Informationsangebote abholen, habe ich gerne angenommen.“