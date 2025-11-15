Sonneberg: Unternehmer suchen neue Wege

Einleitend hatte Sonnebergs Bürgermeister Heiko Voigt die Teilnehmer begrüßt mit den Worten: „Es ist hier ein sehr guter Ort, um Fachkräfte-Werbung zu machen. Vulcanic Triatherm ist top am Markt und viele wissen gar nicht, dass wir solch‘ ein Unternehmen in Sonneberg haben. Ich hoffe, dass bundespolitisch baldmöglichst die Weichen so gestellt werden, dass sie Richtung Wachstum gehen. Aus den Bedingungen, die wir vorgesetzt bekommen, müssen wir auf lokaler und regionaler Ebene das Beste machen. Deshalb entwickeln wir als Stadt Sonneberg auch das Industriegebiet Sonneberg-Süd. In Sachen Fachkräfteentwicklung bin ich überzeugt davon: Diejenigen Firmen, die sich jetzt gut aufstellen, werden in Zukunft gut gerüstet sein.“