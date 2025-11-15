Sonneberg: Unternehmer suchen neue Wege

Wie unterstütze ich Mitarbeiter, die daheim Angehörige pflegen? Welche Möglichkeiten gibt es für Arbeitnehmer mit Familie und Betreuungsaufwand in hiesigen Firmen? Wie integriere ich ausländische Arbeitnehmer optimal in meinem Unternehmen? Wie komme ich an geeignete Fachkräfte und kann sie halten? Wer hilft mir bei Fragen zum kostenlosen Jobportal der Thüringer Fachkräfte-Agentur oder zu möglichen Fördergeldern weiter? Diese und weitere Fragen bewegten am Donnerstag, 13. November einige Sonneberger Unternehmen. Über diese Veranstaltung informiert nun Rathaussprecherin Cindy Heinkel.