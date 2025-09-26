Sonneberg: Unser Dialekt füllt ganze Säle

Am Samstag, 18. Oktober, ist es wieder so weit. Ab 19.30 Uhr werden im Saal vom Gasthof „Matthes“ – besser bekannt als „De Mühlkarl“ – wieder die Lachmuskeln strapaziert. „Mit allerlei neuen Geschichten und Gedichten wollen wir Mundartler unserem Publikum wieder einen vergnüglichen Abend bereiten und hoffen auf zahlreiche Gäste“, wirbt Röther.