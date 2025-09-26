Sonneberg: Unser Dialekt füllt ganze Säle

Mit der Ankündigung „Ah des Joahr gibts in Mengerschgreuth Lusticha Gschichtla fö ölla Leut“, meldet sich der Arbeitskreis Mundart Südthüringen zu Wort.
So wie im Landkreis Sonneberg spricht niemand in Ostdeutschland. Mundartabende sind der Renner. Auch im Oktober sind die Geschichten- und Gedichtlesschreiber unterwegs.
Mit der Ankündigung „Ah des Joahr gibts in Mengerschgreuth Lusticha Gschichtla fö ölla Leut“, meldet sich der Arbeitskreis Mundart Südthüringen zu Wort.
Nach der Werbung weiterlesen
Es sei zu einer schönen Tradition geworden, dass Mitglieder des Arbeitskreis jedes Jahr eine große Herbstlesung im Frankenblick-Ortsteil Mengersgereuth-Hämmern (Landkreis Sonneberg), veranstalten, erinnert Cheforganisatorin Renate Röther.
Am Samstag, 18. Oktober, ist es wieder so weit. Ab 19.30 Uhr werden im Saal vom Gasthof „Matthes“ – besser bekannt als „De Mühlkarl“ – wieder die Lachmuskeln strapaziert. „Mit allerlei neuen Geschichten und Gedichten wollen wir Mundartler unserem Publikum wieder einen vergnüglichen Abend bereiten und hoffen auf zahlreiche Gäste“, wirbt Röther.
Die musikalische Umrahmung der Veranstaltung übernehmen diesmal Matthias und Christoph aus dem Erzgebirge.
Der Eintritt zum kulturellen Abend ist frei. Für den passenden kulinarischen Teil sorgt ab 17.30 Uhr der Wirt, bei dem man sich für Platz- und Essensreservierungen bitte vorab anmelden möge unter Tel. ( 03675) 706019.
Übrigens: Für den 11. Oktober hatte der Arbeitskreis Mundart ja bereits in den Gasthof „Zum Goldenen Anker“ in Steinach eingeladen – zu Mundart und Musik mit Experten des hiesigen Zungenschlags und dem Musikverein Neuhaus-Schierschnitz. Für diesen Abend lohnt sich allerdings kein Anruf mehr beim Wirt, die Veranstaltung ist bereits restlos ausgebucht.