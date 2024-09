Dieser Meinung war auch Alexander Maier, Bürgermeister der Stadt Göppingen. Gegenüber der Tageszeitung Südwest Presse machte der Grünen-Politiker vergangene Woche folgende Angaben: „Das hört ja nicht von heute auf morgen auf, nur weil einem das Wahlergebnis nicht passt.“ Die seit 1990 entstandene Verbindung basiere – so Maier - auf Austausch und der Erweiterung des Horizonts. Durch die Partnerschaft mit Sonneberg gebe es jahrelange stetige Kontakte nach Thüringen. Es seien viele enge Freundschaften entstanden, sagte Alex Maier.“„Das entwickelt sich ganz abseits der Parteipolitik.“Für die Zeitung aus Göttingen machte er zunächst folgende Angaben: „Es ist nicht unsere Aufgabe, Wahlergebnisse in anderen Städten zu analysieren. Es hat keine positiven Wirkungen, wenn wir Menschen in anderen Gegenden sagen, was sie wählen sollen.“ Doch im Laufe des Gesprächs mit der Südwest Presse lässt sich Maier dann doch noch zu einer Aussage bezüglich der Thüringer Landtagswahl hinreißen. Sorge bereite ihm das AfD-Ergebnis schon, immerhin gelte die AfD als gesichert rechtsextrem. Laut Maier vertrete das BSW Positionen, die sehr, sehr kritisch betrachtet werden müssen. Das Ergebnis seiner grünen Parteifreunde sei für ihn nicht so sehr überraschend, denn es sei insgesamt sehr schlecht in Thüringen.