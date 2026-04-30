Ab 4. Mai bis Ende September finden auf der Müllumladestation umfangreiche Bau- und Sanierungsmaßnahmen statt, weshalb vorübergehend keine Annahme von Grünabfällen und Wertstoffen möglich ist. Darauf weist Christine Vicenty vom Amt für Abfallwirtschaft im Landratsamt hin. Die Arbeiten führen zu erheblichen Einschränkungen des Betriebes, insbesondere für den Zentralen Wertstoffhof. Die Annahme von Grünabfällen wird somit während der Maßnahme bis Herbstbeginn ausgesetzt.