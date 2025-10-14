Sonneberg Über zwei Wochen Zirkus kostenlos erleben

Seit 20 Jahren begeistert der Circus Solero mit echten Emotionen, handgemachter Artistik und einer Show voller Herzlichkeit. Die Zirkusfamilie rund um Direktorin Gabriela Renz präsentiert ein Programm, das Lachen, Staunen und große Gefühle vereint – mit Clowns, Akrobatik, Musik und magischen Momenten für Groß und Klein. „Mit dieser Aktion möchten wir jeder Familie die Möglichkeit geben, den Zirkus kostenlos zu erleben“, erklärt Gabriela Renz. „Gerade Familien mit Kindern haben es in der heutigen Zeit oft finanziell schwer – deshalb soll jeder die Chance bekommen, gemeinsam zu lachen und schöne Erinnerungen zu schaffen.“