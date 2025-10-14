 
Sonneberg Über zwei Wochen Zirkus kostenlos erleben

Nach seinem Stopp in Herzogenaurach macht Circus Solero auch im Landkreis halt – und feiert ein rundes Jubiläum.

 
Manege frei heißt es vom 17. Oktober bis zum 2. November auf dem Platz am Kaufland in der Bettelheckerstraße. In diesem Zeitraum lädt der Familienzirkus Circus Solero zu spannenden Aufführungen ein – und das Schönste daran: Der Eintritt ist für alle Besucher kostenlos.

Seit 20 Jahren begeistert der Circus Solero mit echten Emotionen, handgemachter Artistik und einer Show voller Herzlichkeit. Die Zirkusfamilie rund um Direktorin Gabriela Renz präsentiert ein Programm, das Lachen, Staunen und große Gefühle vereint – mit Clowns, Akrobatik, Musik und magischen Momenten für Groß und Klein. „Mit dieser Aktion möchten wir jeder Familie die Möglichkeit geben, den Zirkus kostenlos zu erleben“, erklärt Gabriela Renz. „Gerade Familien mit Kindern haben es in der heutigen Zeit oft finanziell schwer – deshalb soll jeder die Chance bekommen, gemeinsam zu lachen und schöne Erinnerungen zu schaffen.“

Die Vorstellungen in Sonneberg finden donnerstags, freitags und samstags jeweils um 16 Uhr statt, sonntags beginnt die Show um 14 Uhr. Montags, dienstags und mittwochs ist spielfrei. Platzreservierungen werden unter der Nummer 01577/3393265 entgegengenommen.