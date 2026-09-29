Zwei weitere Entlassungswellen werden bis Ende 2027 über die Moldtecs-Belegschaft hinwegrollen. Dem Vernehmen nach wurden die rund 330 Beschäftigten am frühen Dienstagnachmittag von der Werksleitung über Pläne informiert, denen zufolge in der Summe 124 Stellen in diesem Zeitraum gestrichen werden sollen. Die ersten Betroffenen würden, so hieß es, zeitnah bis Dezember ihre Kündigung erhalten. Im Anschluss sollen bis Ende 2027 weitere Mitarbeiter ihren Arbeitsplatz verlieren.