„Man schrieb das Jahr 1898, als die Firma Salzmann gegründet wurde. Sie überlebte zwei Weltkriege, die schweren Nachkriegs-Jahre und den Sozialismus. Auch, wenn sich der Name in den 70ern des vorigen Jahrhunderts änderte, blieb das Unternehmen im Volksmund immer die Firma Salzmann!“ Daran erinnert sich einer der Ehemaligen, Volker Wunder (67), gern. In Spitzenzeiten hätten über 120 Beschäftigte dort gearbeitet. Es sei immer darauf geachtet worden, dass alle Mitarbeiter einen hohen Ausbildungsstand hatten. Dadurch konnten sie gehobene Anforderungen erfüllen. Überall sei ihnen ihr guter Ruf voraus geeilt. So hätten sie ihr Können auch bei besonderen Objekten wie Ministerien in Berlin oder dem Verlag „Junge Welt“ unter Beweis stellen können, Wunder, der zwischen 1975 und 1987 selbst der Salzmann-Belegschaft angehörte. „Auch nach der politischen Wende waren die Mitarbeiter deutschlandweit an großen Projekten beteiligt. Erinnert sei an verschiedene Objekte, wie die Großbetriebe in den alten Bundesländern (zum Beispiel Audi) oder in Berlin. Leider kam 1998 das Aus fürs Unternehmen, nach hundert Jahren. Durch ihr besonderes Können und Wissen fanden alle Beschäftigten ziemlich schnell wieder eine neue Anstellung. Einige gründeten selbst eine Firma. Mancher fühlte sich berufen, sein Wissen als Ausbilder weiterzugeben...“