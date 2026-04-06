Der Kreissportbund hat am Mittwoch zur bereits fünften Osterwanderung eingeladen und setzte damit eine beliebte Tradition für Jung und Alt fort. Die Veranstaltung richtete sich gleichermaßen an erfahrene Wanderfreunde sowie vor allem an Familien mit Kindern. Los ging es nach einer kurzen Begrüßung der über 60 Teilnehmer um 13 Uhr am Stadion Sonneberg. Pünktlich zum Start stellte sich auch ein wanderfreundliches Wetter ein. Um den unterschiedlichen Alters- und Leistungsgruppen gerecht zu werden, konnten die Teilnehmenden zwischen zwei Routen wählen. Die anspruchsvollere Strecke führte über den unteren Eichbergweg vorbei am Froschteich, weiter am Ringleinsbrunnen vorbei über den oberen Eichbergweg und durch den Forstgarten wieder zurück zum Stadion. Alternativ stand eine gemütlichere Rundwanderung ohne große Höhenunterschiede über Hönbach mit einer Länge von rund fünf Kilometern zur Auswahl.