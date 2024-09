Die Antwort auf die Frage, was das Leben noch so bringen mag? Trägt einen prächtig-weißen Rauschebart. Auf der Freifläche des Spielzeugmuseums hat Maccarius – bürgerlich: Holger Roth – Freitagmittag sein Zelt aufgeschlagen. In der Anmutung eines keltischen Druiden lädt er das junge Publikum zur Sprechstunde in Sachen „Wahrsagerey“ ein. Hakt man nun journalistisch-unerbittlich nach beim Prognose-Profi, was die Zukunft für die Buben und Mädels aus Sonneberg ganz genau in petto hat, bekommt man ein grundsympathisches „Natürlich nur das Beste“ zurück. Das, was Kinder in dieser Welt immer und überall verdienen würden, positive Aussichten, wird immerhin dieser Merlin dem Nachwuchs nicht schuldig bleiben. „Irgendwelches magisches Zeugs“ aufzusagen, sei ja jedenfalls nicht sein Ding, betont 61-Jährige. Eher sieht er sich als „Prophet des Lichts“. Man darf es gerne mit Mutmacher übersetzen.