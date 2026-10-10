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Sonneberg Tierische Ausbrecher gesucht

Im Tiergarten Neufang sind zwei Stachelschweine aus ihrem Gehege entkommen.

Sonneberg: Tierische Ausbrecher gesucht
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Da waren sie noch im Gehege: Die vermissen Stachelschweine. Foto: Archiv/Carl-Heinz Zitzmann

Zwei tierische Ausreißer sind aktuell Gegenstand einer Vermisstensuche in Sonnebergs höchstgelegenem Ortsteil. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, gab es demnach einen Stachelschwein-Doppelausbruch im Tiergarten Neufang.

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Die zwei Nager sind scheu. Auch rät die Polizei, Einfangversuche zu unterlassen, da die Stacheln – diese können bis zu 30 Zentimeter lang werden und sind mit Widerhaken besetzt – für unkundige Menschen gefährlich sein können. Sollten Spaziergängern die Gesellen entdecken, wird ausdrücklich darum gebeten, die Mitarbeiter des Ausflugsziels in der Waldstraße 58 direkt zu kontaktieren, dies unter der Telefonnummer (0172) 030 87 01.

Wie der Tiergarten in Neufang in den sozialen Netzwerken mitteilt, gelangten die Stachelschweine wohl in der Nacht auf Samstag ins Freie. Es wird appelliert, die Augen offen zu halten und Sichtungen unmittelbar dem Team zu melden.

Wiederholungstäter unter sich?

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