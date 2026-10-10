Sonneberg: Tierische Ausbrecher gesucht

Zwei tierische Ausreißer sind aktuell Gegenstand einer Vermisstensuche in Sonnebergs höchstgelegenem Ortsteil. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, gab es demnach einen Stachelschwein-Doppelausbruch im Tiergarten Neufang.
Im Tiergarten Neufang sind zwei Stachelschweine aus ihrem Gehege entkommen.
Zwei tierische Ausreißer sind aktuell Gegenstand einer Vermisstensuche in Sonnebergs höchstgelegenem Ortsteil. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, gab es demnach einen Stachelschwein-Doppelausbruch im Tiergarten Neufang.
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Die zwei Nager sind scheu. Auch rät die Polizei, Einfangversuche zu unterlassen, da die Stacheln – diese können bis zu 30 Zentimeter lang werden und sind mit Widerhaken besetzt – für unkundige Menschen gefährlich sein können. Sollten Spaziergängern die Gesellen entdecken, wird ausdrücklich darum gebeten, die Mitarbeiter des Ausflugsziels in der Waldstraße 58 direkt zu kontaktieren, dies unter der Telefonnummer (0172) 030 87 01.
Wie der Tiergarten in Neufang in den sozialen Netzwerken mitteilt, gelangten die Stachelschweine wohl in der Nacht auf Samstag ins Freie. Es wird appelliert, die Augen offen zu halten und Sichtungen unmittelbar dem Team zu melden.
Ein vergleichbarer Vorfall ereignete sich zuletzt rund um den Jahreswechsel auf 2024. Seinerzeit waren Ende Dezember vier der sieben Nager ausgebüxt und schließlich rund um den Köppelsdorfer Kreisel ausgemacht worden. Ob es die „Ausbrecher“ auch aktuell auf ihrer Flucht vom Schönberg hinunter in die Großstadt verschlagen hat, wird sich freilich noch erweisen müssen.
Großen Anteil nahmen Tierfreunde zudem im Juni 2020 an der Suchaktion nach mehreren Kängurus. Diese konnten seinerzeit entwischen, weil ein nächtliches Sturmgeschehen mehrere Bäume hatte umstürzen lassen, welche dabei die Zäune kappten und im Ergebnis den Hüpfern den Weg ins Freie ebneten.