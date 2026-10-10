Sonneberg: Tierische Ausbrecher gesucht

Die zwei Nager sind scheu. Auch rät die Polizei, Einfangversuche zu unterlassen, da die Stacheln – diese können bis zu 30 Zentimeter lang werden und sind mit Widerhaken besetzt – für unkundige Menschen gefährlich sein können. Sollten Spaziergängern die Gesellen entdecken, wird ausdrücklich darum gebeten, die Mitarbeiter des Ausflugsziels in der Waldstraße 58 direkt zu kontaktieren, dies unter der Telefonnummer (0172) 030 87 01.