Sonneberg: Tierisch verspielt

Der Sonneberger Kunstwettbewerb „Kunst-Spiel“ startet in seine dritte Saison. Ab Montag, 5. Mai, heißt es wieder: Kreativ werden, Idee umsetzen und mit etwas Glück unter den Gewinnern sein. Mitmachen können alle Kunstbegeisterten ab sechs Jahren – ganz egal, ob Hobbykünstler oder erfahrene Kreative, ob alleine oder im Team. Gesucht werden fantasievolle Beiträge in verschiedenen Kunstkategorien. Das diesjährige Motto: „Tierisch verspielt: Spieltiere in Sonneberg“ Ob knuddelig, wild, lustig oder ganz anders - das „Kunst-Spiel“ lädt dazu ein, die bunte Welt der Sonneberger Spieltiere künstlerisch zum Leben zu erwecken. Im Rahmen der Wettbewerbskategorien kann dabei der eigenen Kreativität freier Lauf gelassen werden, übermittelt Stadtsprecherin Cindy Heinkel. Bis einschließlich Sonntag, 24. August, sind alle kreativen Köpfe eingeladen, ihre Ideen rund ums Motto einzureichen. Organisiert wird der Wettbewerb auch in diesem Jahr wieder von der Stadt in Zusammenarbeit mit Spielzeugmuseum und der Akademie der Kinder der Weltspielzeugstadt übers Förderprogramm „Zukunftsfähige Innenstädte“.