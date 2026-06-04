Sonneberg: Tiefschwarzer fränkischer Humor

Als Gastleser des Abends konnte der bekannte fränkische Erfolgsautor Helmut Vorndran gewonnen werden. Vorndran, der seine Karriere einst als Mitbegründer des legendären Totalen Bamberger Cabarets (TBC) startete und bis heute als Gag-Autor für das bayerische Fernsehen schreibt, ist bekannt für seine messerscharfen, humorvollen Beobachtungen. Er bringt seinen Kriminalroman „Rattenharpyie“ mit nach Sonneberg. Das Buch ist bereits der 15. Band seiner erfolgreichen Reihe um das skurrile Bamberger Ermittler-Trio Haderlein, Lagerfeld und Riemenschneider. Ein echtes Schmankerl für Fans: Vorndrans Buchtitel folgen seit Jahren strikt dem Alphabet – nach PHI und Die Quokka-Insel dürfen sich die Zuhörer nun exklusiv auf den „R-Band“ freuen. Der Eintritt ist frei. Da die Plätze auf Sitzsäcken und Chillmöbeln begrenzt sind, empfiehlt es sich, frühzeitig vor Ort zu sein.