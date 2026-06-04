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  6. Tiefschwarzer fränkischer Humor

Sonneberg Tiefschwarzer fränkischer Humor

Bestseller-Autor Helmut Vorndran bringt die „Rattenharpyie“ auf den Piko-Platz.

Sonneberg: Tiefschwarzer fränkischer Humor
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Krimigenuss als Open-Air-Erlebnis ist Ende Juni in der Spielzeugstadt zu haben. Foto: Rathaus

Ein lauer Sommerabend, tiefschwarzer fränkischer Humor und mörderische Spannung in gemütlicher Atmosphäre: Das Lesesommer-Format „Read & Chill“ lädt am Freitag, 26. Juni, zu einem Open-Air-Highlight für alle Krimifans ein. Ab 19 Uhr verwandelt sich der Piko-Platz in eine stimmungsvolle Lese-Lounge unter freiem Himmel. Für den perfekten „Chill“-Faktor ist bestens gesorgt: Wer rechtzeitig kommt, kann es sich in den originalen Sonneberger Sitzsäcken und auf Chillmöbeln bequem machen und die einzigartige Kulisse genießen, teilt das Sonneberger Rathaus mit

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Als Gastleser des Abends konnte der bekannte fränkische Erfolgsautor Helmut Vorndran gewonnen werden. Vorndran, der seine Karriere einst als Mitbegründer des legendären Totalen Bamberger Cabarets (TBC) startete und bis heute als Gag-Autor für das bayerische Fernsehen schreibt, ist bekannt für seine messerscharfen, humorvollen Beobachtungen. Er bringt seinen Kriminalroman „Rattenharpyie“ mit nach Sonneberg. Das Buch ist bereits der 15. Band seiner erfolgreichen Reihe um das skurrile Bamberger Ermittler-Trio Haderlein, Lagerfeld und Riemenschneider. Ein echtes Schmankerl für Fans: Vorndrans Buchtitel folgen seit Jahren strikt dem Alphabet – nach PHI und Die Quokka-Insel dürfen sich die Zuhörer nun exklusiv auf den „R-Band“ freuen. Der Eintritt ist frei. Da die Plätze auf Sitzsäcken und Chillmöbeln begrenzt sind, empfiehlt es sich, frühzeitig vor Ort zu sein.