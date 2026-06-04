Sonneberg: Tiefschwarzer fränkischer Humor

Ein lauer Sommerabend, tiefschwarzer fränkischer Humor und mörderische Spannung in gemütlicher Atmosphäre: Das Lesesommer-Format „Read & Chill“ lädt am Freitag, 26. Juni, zu einem Open-Air-Highlight für alle Krimifans ein. Ab 19 Uhr verwandelt sich der Piko-Platz in eine stimmungsvolle Lese-Lounge unter freiem Himmel. Für den perfekten „Chill“-Faktor ist bestens gesorgt: Wer rechtzeitig kommt, kann es sich in den originalen Sonneberger Sitzsäcken und auf Chillmöbeln bequem machen und die einzigartige Kulisse genießen, teilt das Sonneberger Rathaus mit