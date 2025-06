Nach zahlreichen Auftritten in den letzten Jahren in Coburg (Heilig Kreuz Kirche) und Kronach (Stadtpfarrkirche St. Johannes) haben die exzellenten ukrainischen Sänger in Mönchsgewändern nun auch ihren Weg nach Sonneberg gefunden. Die große Stadtkirche St. Peter bot den angemessenen optischen und akustischen Rahmen für die Performance des Chors, der durch seine Ohrenweide immer schon ein Botschafter osteuropäischer Kultur war.