Unter dem Motto „Time for you – Ich traue mir und dir was zu“ können sich Schüler der Sybille-Abel-Schule im Rahmen der Improvisationstheater-Woche künstlerisch ausleben. Beim Medienprojekt geht es nicht nur ums Theater, sondern auch um die Förderungen von Kompetenzen für das Leben nach der Schule.