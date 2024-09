Sonneberg: Tafel sucht dringend Helfer

Unsere Empfehlung für Sie Schicksale der Armut Frischekur für die Tafel Sonneberg 600 Bedürfte werden von der Sonneberger Tafel versorgt. Zwei Wochen Schufterei vor allem mit ehrenamtlichen Helfern haben sich gelohnt. Warum ihnen manche Geschichten besonders nahe gehen.

In allen Bereichen der Tafel-Arbeit – ausgegeben werden regelmäßig Lebensmittel an etwa 600 Bedürftige aus dem gesamten Landkreis Sonneberg zu einem eher symbolischen Preis – fehle es aktuell an helfenden Händen, heißt es in einer Mitteilung des Diakoniewerks der Superintendenturen Sonneberg und Hildburghausen/Eisfeld. Sowohl im Sortier- als auch im Ausgabedienst braucht es zuverlässige Ehrenamtliche, die tatkräftig mit anpacken können. „Die Einsatzzeiten sind im Sortierdienst von Dienstag bis Freitag jeweils von 8 bis 13 Uhr, im Ausgabedienst ebenfalls von Dienstag bis Freitag jeweils von 13 bis etwa 17 Uhr“, erklärt Möller die Abläufe. Für den Fahrdienst, der für die Abholung der Lebensmittel aus den umliegenden Supermärkten und Bäckereien zuständig ist, genügt ein herkömmlicher Führerschein der Klasse B. „Die Ehrenamtlichen im Fahrdienst sind von Dienstag bis Freitag jeweils von 8 bis 13 Uhr unterwegs“, sagt die Tafel-Verantwortliche. „Auch wer nur an einem Vormittag oder Nachmittag in der Woche kommen kann, ist uns eine große Hilfe“, betont Sylvia Möller.