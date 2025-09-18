Die erste Aktion im Sonneberger Oberland startete bei bestem Arbeitswetter am letzten August-Wochenende. Obwohl sich diesmal nur rund 18 Mitglieder und Helfer einfanden, war es dennoch eine starke und bestens motivierte Truppe. Dank unseres Vereinsmitgliedes Martin Zwilling aus Haselbach, der exzellente Vorarbeit mit Traktor, Mähwerk und Schwader leistete, konnte der zugänglichste Teil der Bergwiese zügig bearbeitet und beräumt werden. Der größte Flächenteil blieb für die Teilnehmer jedoch Handarbeit.