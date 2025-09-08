Sonneberg: Stehende Ovationen für Bund der Vertriebenen

Obwohl der Kreisverband in Zukunft nicht mehr existieren wird, so besteht auch in einigen Jahren noch die Möglichkeit auf das Wirken zurückzublicken. Gemeinsam mit Roland Wozniak und dem Verein „SON Film“ entstand das eindrucksvolle Zeitdokument „Die schlechte Zeit“, in dem Heimatvertriebene unserer Gegend ausführlich zu Wort kommen. Das Stadtoberhaupt stellte fest, dass „ dieses dokumentarische Zeugnis“ auf Wirken des BdV nunmehr in der Stadtbibliothek ausleihbar ist und somit auch für die Nachwelt erhalten bleibt. Zum Ende seiner Rede erklärte Voigt: „Im Namen der Stadt Sonneberg verneigen wir uns vor Ihrem Lebenswerk, Ihrer Erinnerungsarbeit und Ihrem Einsatz für Frieden und Völkerverständigung. Dafür danke ich Ihnen von Herzen und wünsche Ihnen alles Gute für die kommende Zeit.“ , woraufhin der ganze Saal aufstand und applaudierte. Musikalisch untermalen wurde der Abend am Klavier von Anna Nagel, die an der Musikschule des Landkreises Sonneberg von der Organistin und Diplomdirigentin Annerose Röder unterrichtet wird.