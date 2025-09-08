Sonneberg: Stehende Ovationen für Bund der Vertriebenen

Bürgermeister Heiko Voigt bedankte sich in seiner Laudatio im Namen der Stadt Sonneberg für die großen Verdienste des BdV. „Über viele Jahrzehnte haben Sie unverzichtbare Arbeit geleistet – nicht nur durch die Mitwirkung an vielen Gedenkveranstaltungen, sondern auch durch Ihre wertvolle Bildungsarbeit an Schulen in unserer Stadt und im gesamten Landkreis“, betonte Voigt. Der BdV sei nach dem Zweiten Weltkrieg Anlaufpunkt und Integrationsfigur zu gleich gewesen für jene Menschen, die dasselbe Schicksal der Vertreibung haben erleben müssen.