Sonneberg Stadtbrandmeister mit 61 Jahren überraschend gestorben

Die Stadt Sonneberg trauert um ihren Stadtbrandmeister Jörg Lützelberger. Er ist im Alter von 61 Jahren überraschend gestorben, teilt seine Familie am Wochenende mit.

Jörg Lützelberger (Mitte) – hier zu sehen mit Landrat Robert Sesselmann (links) und Kreisbrandinspektor Mathias Nüchterlein – ist verstorben. Foto: privat

„Wir haben die Nachricht vom Tod Jörg Lützelbergers mit Bestürzung aufgenommen“, sagte Bürgermeister Heiko Voigt nach dem Bekanntwerden der traurigen Nachricht. „Unsere Gedanken sind jetzt bei seinen Angehörigen.“ Bis zuletzt habe Lützelberger seine ganze Kraft seiner größten Leidenschaft, der Feuerwehr, gewidmet. Noch vor dem Wochenende habe er in Eigeninitiative ein altes Feuerwehrfahrzeug wieder flott und einsatztauglich gemacht. Für all die ehrenamtlich geleisteten Stunden, für unzählige Rettungseinsätze und auch für sein Engagement in der Ausbildung und Repräsentation der Feuerwehr sei die Stadt ihm zu unendlichem Dank verpflichtet.

Jörg Lützelberger sei ein zuverlässiger und direkter Mensch gewesen, würdigt der Bürgermeister. Bereits am 7. Mai 1979 war er in die Feuerwehr eingetreten. Lange Jahre hatte er verschiedene Führungspositionen inne, zuletzt war er zum 1. März 2025 zum amtierenden ehrenamtlichen Stadtbrandmeister der Freiwilligen Feuerwehr Sonneberg ernannt worden. Anlässlich der Feierlichkeiten zu 175 Jahre Feuerwehr Sonneberg-Mitte im Juni vorigen Jahres wurde er zum Oberbrandmeister befördert und zum Verbandsführer berufen.

Voigt: „Mit ihm verlieren wir eine tragende Kraft und einen treuen Kameraden.“