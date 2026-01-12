Sonneberg: Stadtbrandmeister mit 61 Jahren überraschend gestorben

„Wir haben die Nachricht vom Tod Jörg Lützelbergers mit Bestürzung aufgenommen“, sagte Bürgermeister Heiko Voigt nach dem Bekanntwerden der traurigen Nachricht. „Unsere Gedanken sind jetzt bei seinen Angehörigen.“ Bis zuletzt habe Lützelberger seine ganze Kraft seiner größten Leidenschaft, der Feuerwehr, gewidmet. Noch vor dem Wochenende habe er in Eigeninitiative ein altes Feuerwehrfahrzeug wieder flott und einsatztauglich gemacht. Für all die ehrenamtlich geleisteten Stunden, für unzählige Rettungseinsätze und auch für sein Engagement in der Ausbildung und Repräsentation der Feuerwehr sei die Stadt ihm zu unendlichem Dank verpflichtet.