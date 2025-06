„Wir freuen uns sehr, auch in diesem Jahr wieder ein Ferienleseprojekt anbieten zu können. Es wäre natürlich besonders schön, neben unseren jungen Stammleserinnen und -lesern auch neue Bibliotheksnutzer für die Teilnahme gewinnen zu können”, so Bibliotheksleiterin Nicole Obermeier. An mangelnder Auswahl soll es jedenfalls nicht scheitern. Insgesamt stehen in der neugestalteten Kinder- und Jugendbibliothek über 8000 aktuelle Erstlesegeschichten, spannende und witzige Kinderbücher sowie Sachbücher, Comics, Mangas und Jugendromane zur Verfügung. „Da wird garantiert jeder fündig”, ist die Bibliothekarin überzeugt.