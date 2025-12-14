Bereits im November hat die Stadt Sonneberg ein eigens konzipiertes, neues Begleit-Set zur Sonneberger Spielmeile öffentlich vorgestellt, das gemeinsam mit dem Coburger Designforum Oberfranken entwickelt wurde. Nun sind sowohl der komplett gefüllte Spielmeile-Rucksack als auch das dazugehörige Kreativbuch erhältlich – mit Möglichkeiten zum Ausmalen, Basteln, Rätseln und Entdecken. Noch vorm Wochenende übergab Sonnebergs Wirtschaftsförderer Marco Kuhnt einige Sets an Sina Martin von der Firma Martin Bären bzw. an Julia Thomae, stellvertretende Leiterin des Deutschen Spielzeugmuseums.