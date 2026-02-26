„Glory days. They will pass you by, glory days.“ – Zeilen wie diese aus dem gleichnamigen Song von Bruce Springsteen waren der Höhepunkt beim grandiosen Auftritt der Stef White Band. Unterlegt mit dem unvergleichlichen Sound der Bass- und Akustikgitarren, dem einschlägigen Rhythmus des Schlagzeugs sowie dem kräftigen Gesang der Leadsängerin versprühten die Musiker bei diesem und anderen Titeln pure Lebenslust und Spaß am Rockgenre.