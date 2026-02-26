„Glory days. They will pass you by, glory days.“ – Zeilen wie diese aus dem gleichnamigen Song von Bruce Springsteen waren der Höhepunkt beim grandiosen Auftritt der Stef White Band. Unterlegt mit dem unvergleichlichen Sound der Bass- und Akustikgitarren, dem einschlägigen Rhythmus des Schlagzeugs sowie dem kräftigen Gesang der Leadsängerin versprühten die Musiker bei diesem und anderen Titeln pure Lebenslust und Spaß am Rockgenre.
Sonneberg Springsteen in Sumbarch
Milena Mann 26.02.2026 - 14:00 Uhr