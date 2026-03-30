Ein buntes Spielzeugfest wird Mitte Mai in Sonneberg veranstaltet und bietet ein abwechslungsreiches Programm für die ganze Familie. Das Fest bildet einen besonderen Anziehungspunkt im Rahmen des Teddy- und Puppenfestivals in Sonneberg und Neustadt bei Coburg. „Eingebettet zwischen der Puppenbörse im Sonne-Bad und dem Programm im Deutschen Spielzeugmuseum lädt die Stadt Sonneberg Kinder, Eltern, Omas und Opas zu einem abwechslungsreichen Tag voller Spiel, Spaß und Bewegung ein. Der gesamte Tag steht dabei unter dem Motto Sonneberg spielend erleben“, macht Christiane Heim von der Stadtverwaltung Sonneberg neugierig auf die Veranstaltung.