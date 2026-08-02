Was für ein Trubel und Gewusel. Über 200 große und kleine Akteure, dazu mehrere Tausend Zuschauer nahmen am Sonntagnachmittag am traditionellen Höhepunkt der Kerwasfeierlichkeiten auf der Wehd teil. Unterm Motto „In 80 Tagen um die Wehd“ startete der Festumzug am Wasserhäuschen. Damit auch die Jüngsten so allmählich in die Gastgeberpflichten einer Wiehder Plangesellschaft hineinwachsen, durften die Minis Max Scheller und Magda Scheler, gefolgt von Emil Knerr und Elly Hopf den Tross der Feiernden anführen. Am schwersten an seiner Verantwortung zu tragen hatte hintennach freilich Philip Lukow. Der Trachtler schleppte tapfer eine bis zum Rand mit „Klopfern“ gefüllte Kirmesgießkanne zum Zieleinlauf auf dem Platz unterhalb des Schlossbergs. Wobei dieses besondere Marschgepäck im Laufe des Beisammenseins ihm immer leichter wurde. Denn ins Angebot auf ein Schnäppslein auf ex am Wegesrand schlug so mancher gerne ein.