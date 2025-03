Die Termine gingen der Bergwacht am Wochenende nicht aus: Am Freitagabend war Jahreshauptversammlung der Einsatzabteilung, Sonnabendvormittag ging’s für die Jugend zum gemeinsamen Brennball-Turnier mit der Feuerwehrjugend nach Steinbach. Und nebenher? Hatte man ein waches Auge fürs Saisonfinale in Thüringens größtem alpinen Skigebiet. Immerhin ließ sich die Rückschau im Retter-Domizil in Scheibe-Alsbach verbinden mit einem gemütlichen Beisammensein. Doch zuvor ließ Bereitschaftsleiter Konni Lutter die wesentlichen Eckdaten Revue passieren, geprägt von 57 Hilfeleistungen und 27 Notfällen, zu denen die 17 Aktiven und sieben Anwärter vergangenes Jahr alarmiert wurden.