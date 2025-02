Der Automobilzulieferer Sonnplast Solutions hat beim Amtsgericht Meiningen Insolvenz angemeldet. Dies geht aus den am 25. Februar veröffentlichten Insolvenzbekanntmachungen hervor. Die über 200-Mann-starke Belegschaft wurde über die Lage informiert. Als vorläufiger Insolvenzverwalter wurde Rechtsanwalt Kai Dellit eingesetzt. Für das in Sonneberg ansässige Unternehmen, das sich auf die Fertigung von Interieurkomponenten und Klimaanlagenbauteilen spezialisiert hat, ist dies nicht die erste Insolvenz. In der Vergangenheit ist der Zulieferer bereits mehrfach in finanzielle Schieflagen geraten.